Заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук рассказала, что Закон о политических партиях в Украине устаревший, что позволяет существовать более 400 политическим партиям.

Об этом она сказала в эфире программы “Что дальше” с Любовью Завальнюк на канале “Знай 24”.

“Закон о политических партиях в Украине принят в начале 90-х годов. То есть он практически устарел институционально очень сильно. И это позволяет сегодня существовать на уровне регистрации более 400 политическим партиям. В Минюсте они зарегистрированы. Если мы возьмем избирательные кампании, в том числе парламентские, местные, то как правило субъектами этого электорального процесса, политического процесса, выступают не старые политические партии, а выступают политические проекты”, - сказала Марина Ставнийчук.

Она отметила, что политические проекты специально создаются под конкретные выборы. Поэтому в парламенте мало постоянных политических сил.

“Здесь бы поработать партии власти для того, чтобы в политической системе стимулировать формирование политических проектов не за счет олигархического ресурса. И мы же четко понимаем, что на последних местных выборах в той же Винницкой области давали 1000 гривен за голос… Те, кто сами шли на выборы, у них такого ресурса не было. Поэтому они и не побеждали”, - добавила Ставнийчук.

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