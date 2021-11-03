Политолог Игорь Рейтерович заявил, что Россия не могла развернуть полномасштабное наступление на Украину, пока через ее территорию шел транзит российского газа.

Об этом он рассказал в программе «А как на самом деле?» с блогером Мирославой Бобровской .

Как отмечает эксперт, интенсивность боевых действий на Донбассе во многом зависела от того, что через Украину идет транзит российского газа. «Россия не решилась на полномасштабное вторжение, поскольку это могло бы привести к остановке полного транзита», – подчеркивает он. В частности, добавляет Рейтерович, это сдерживало РФ в 2014-2015 годах. Гость программы объясняет, что газотранспортная система является объектом критической инфраструктуры и во время войны на нее нацелено особое внимание.

Кроме этого, добавляет он, у Украины есть еще один сдерживающий фактор для России. «И их сдерживало наличие на территории Украины большого количества атомных станций. Потому что в случае полномасштабного конфликта гарантировать, что какая-то ракета полетит не туда и не произойдет глобальной катастрофы, которая ударит и по России, никто не мог», - рассказывает Рейтерович.

Тем не менее, констатирует он, Украина может потерять этот транзит в 2024 году. «Наличие одного такого сдерживающего фактора как газотранспортная система скоро будет убрано», – подчеркивает политолог. Следовательно, говорит Рейтерович, возникает вопрос, как Россия будет действовать дальше, ведь это предусмотреть не так уж просто.

По его словам, сейчас полномасштабное наступление РФ становится реальнее. Эксперт добавляет, что об этих рисках следует говорить на заседаниях СНБО, этим должен заниматься Витренко, ведь отсутствие транзита буквально развязывает России руки.

Как сообщала Politeka, Рейтерович рассказал, почему и насколько России выгодно вести войну с Украиной .