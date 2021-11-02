Доктор политических наук Игорь Петренко рассказал о своих предположениях, пойдет ли президент Зеленский на второй срок.
Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.
«Реально и объективно пять лет президентства мало для внедрения широких реформ и какого-то быстрого ощущения качественного изменения жизни. Хотя какой-то маркер и улучшение должно быть однозначно перед выборами. Сейчас ситуация более-менее стабильная в экономическом и политическом плане. Стабильная это вроде как не плохо, но этого недостаточно для того, чтобы хорошенечко можно было выстрелить», - сказал он.
Петренко рассказал, что поэтому здесь важно доводить свои дела до конца. Но скорее всего Зеленский не очень горит тем, чтобы идти на второй срок президентства, считает он, а его окружение этого действительно хочет. Потому что быть на такой должности – означает просыпаться в грязи и засыпать в грязи, уверен он, потому что, чтобы ты не сделал, все равно будет часть людей, которые будут поливать тебя грязью.
«Но в целом Зеленскийи не против пойти на второй срок с тем желанием, чтобы довести до конца самые главные свои обещания. Но сейчас об этом говорить рано и четко мы будем понимать, пойдет ли Зеленский на второй срок, где-то за год до выборов. Сейчас мы думаем, что это скорее всего да», - резюмировал он.
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