Медиаэксперт Лариса Дроздова рассказала, что ГП “Антонов” принял решение не прятать голову в песок, а давать отпор в информационном пространстве.

Об этом она сказала в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”

“Я пришла на ГП “Антонов” именно в тот момент, так звезды сложились, когда очень много негатива начало выливаться. И не было человека, в силу разных обстоятельств: не было возможности (все заняты сейчас производством трех АН-178), не было желания — кто бы отбивался от этого всего. И защищал весь коллектив “Антонова”, и боролся бы. Мы решили не прятать голову в песок, отказаться от страусиной политики”, - сказала Лариса Дроздова.

Она отметила, что для этого решили давать отпор тем людям, которые пытаются вылить негатив.По ее словам, нужно сказать спасибо власти за то, что они сделали заказ на самолеты и вывели предприятие из простоя.

“Сейчас вот есть эти три самолета АН-178, которые большие, мощные, которые надо строить. И усиливать наше Министерство обороны”, - подчеркнула медиаэксперт.

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