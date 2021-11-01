Настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана Украинской Православной Церкви протоиерей Сергий Ющик рассказал, что усопший не может себя исповедовать перед богом.

Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

«Текст Священного Писания указывает нам, что покаяние и возможность сказать «прости» существует у человека только пока он жив. Если же человек покидает эту жизнь, то он не может себя исповедовать перед Богом, по словам пророка Давида», - отметил Ющик.

По словам священнослужителя, апостол Павел говорил, что человеку предстоит один раз умереть, а затем его ожидает суд перед Богом, что опровергает учения о реинкарнации и переселении душ.

«Это проявление нашей дальнейшей молитвы за человека. Священное Писание указывает, что наш Бог – это не Бог мертвых, а Бог живых. Если есть необходимость молитвы друг за друга при жизни, то тем более у нас есть необходимость молитвы друг за друга после смерти наших близких, потому что они сами за себя молиться не могут», - сказал Ющик.

Как отметил священник, наша молитва за упокоенных является необходимостью просить у Бога милости над душой усопшего.

Как сообщала Politeka, Митрофан рассказал, зачем для молитвы нужны иконы.

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