Викладач Київської духовної академії і семінарії ієромонах Митрофан, в миру Олексій Божко, розповів, чому під час молитви використовують ікони і до кого повинні бути спрямовані слова.

Про це він сказав на YouTube-каналі “Православна Церква”.

"Ми живемо завдяки Богу, але зобразити його не можемо. Але коли Бог став плоттю, коли Бог став людиною в особистості сина Божого, у другій іпостасі Святої Трійці, Господь наш Ісус Христос явив нам небесного батька. Тому що в цій особистості поєдналися дві природи: божественна і людська. Тобто, бачачи його як людину, ми почитаємо його як Бога-людину в одній особі", - сказав Митрофан.

Він зазначив, що коли на іконах зображують Ісуса Христа — то зображують і Бога, і людину в одній особі.

"Коли ми молимося перед іконою, ми відчуваємо себе в присутності Божій. Ікона означає образ. Що найважливіше і найцікавіше, що першою іконою Бога стала людина. Тому що в книзі Буття, з якої починається наша Біблія, Господь задумав людину за своїм образом і подобою... Коли людина в молитві орієнтується на Бога і звертається навіть зримо до цього образу, вона стоїть обличчям до обличчя до цієї особистості, звертається до неї в молитві — вона починає перетворюватися. Перед цим образом в молитві стає схожою на Бога", - додав Митрофан.

За його словами, щоб молитва була уважною та інтенсивною, люди використовують ікони.

"При цьому, ми повинні пам'ятати, що честь, яку ми віддаємо в молитві, вона дається не паперу, не дереву, не тканині, з якої зроблена ікона, а тому першообразу, який зображений на іконі", - підкреслив Митрофан.

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