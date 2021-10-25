Преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Митрофан, в миру Алексей Божко, рассказал, почему во время молитвы используют иконы и к кому должны быть направлены слова.
Об этом он сказал на YouTube-канале “Православная Церковь”.
“Мы живем благодаря Богу, но изобразить его не можем. Но когда Бог стал плотью, когда Бог стал человеком в личности сына Божьего, во второй ипостаси Святой Троицы, Господь наш Иисус Христос явил нам небесного отца. Потому что в этой личности соединились две природы: божественная и человеческая. То есть, видя его как человека, мы почитаем его как Бога-человека в одном лице”, - сказал Митрофан.
Он отметил, что когда на иконах изображают Иисуса Христа — то изображают и Бога, и человека в одном лице.
“Когда мы молимся перед иконой, мы чувствуем себя в присутствии Божьем. Икона означает образ. Что самое важное и интересное, что первой иконой Бога стал человек. Потому что в книге Бытия, с которой начинается наша Библия, Господь задумал человека по своему образу и подобию… Когда человек в молитве ориентируется на Бога и обращается даже зримо к этому образу, он стоит лицом к лицу к этой личности, обращается к нему в молитве — он начинает преображаться. Перед этим образом в молитве становится похожим на Бога”, - добавил Митрофан.
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По его словам, чтобы молитва была внимательной и интенсивной, люди используют иконы.
“При этом мы должны помнить, что честь, которую мы воздаем в молитве, она дается не бумаге, не дереву, не ткани, из которой сделана икона, а тому первообразу, который изображен на иконе”, - подчеркнул Митрофан.
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