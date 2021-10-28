Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал, кто должен нести ответственность за отопительный сезон, и насколько сложно было бы поменять состав Кабинета министров.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”

“Отопительный сезон — это чьи проблемы? Офиса президента? Нет, это проблемы даже формально Кабинета министров. В любой момент можно сказать, что Шмыгаль уже не торт, Кабмин провалил отопительный сезон, спасибо, до свидания. Отодвинуть этот Кабинет министров, поменять одеяла в кроватях в борделе — это вообще не проблема”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что в Кабмине короткая скамейка запасных, поскольку мало компетентных людей хотят идти работать в Кабинет министров.

По его словам, действующий Кабмин наращивает темпы вакцинации, поэтому нельзя сказать, что вакцинацию от COVID-19 они провалили.

“Выйти на 1,5 млн вакцинированных в день — это задача максимум. Насколько она выполнима — покажет только время. По крайней мере, те ограничительные меры, которые мы сейчас наблюдаем, уже подняли количество вакцинированных в день с нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч. Прогрессия геометрическая”, - добавил Бизяев.

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