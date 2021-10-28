Политический аналитик, эксперт Украинского Института политики, блогер Руслан Бизяев прокомментировал заявление спикера украинской делегации в Минске Алексея Арестовича о том, что украинские ракеты будут нацелены на Россию.

Его слова прозвучали в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Речь на самом деле идёт не об украинских, а о британских ракетах Brimstone. Они не являются тактическими, у них дальность до сорока километров. Но британские ракеты могли бы влиять на ситуацию на Донбассе. Арестович мог иметь в виду это, но мог и что-то другое. В любом случае, у Украины нет оперативно-тактических комплексов, которые могли бы угрожать России. По крайней мере, сейчас их нет», - говорит гость программы.

По его словам, на ситуацию сильнее влияет другой фактор.

«В России опасаются, что Украине тайно пообещали принять её в НАТО. В этом случае РФ получит серьёзную проблему. В Москве об этом говорят на самом высоком уровне, даже Путин делал заявления на эту тему. Войска НАТО уже сейчас присутствуют в Украине, на полигонах, идёт военно-техническое сотрудничество. Это не секретная информация, об этом даже пишут Телеграм-каналы. Но это не тожественно вступлению страны в НАТО. Сейчас эта организация не готова воевать даже за Польшу, не говоря уже об Украине», - считает Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он отмечал, что все переговоры с Россией упираются в политическую часть Минских соглашений.

Также Politeka сообщала, что Бизяев дал прогноз относительно внешнеполитического курса Израиля.