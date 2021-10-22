Політолог Руслан Бізяєв припустив, якою буде політика Ізраїлю в найближчому майбутньому, і розповів, що може негативним чином вплинути на розвиток цієї держави.

Про це він розповів в ефірі програми «Розвилка».

«Зараз Ізраїль переживає дуже важкий період, пов'язаний з тим, що фактично був проведений переворот, і до влади прийшов уряд Беннета, яке хоче кардинальним чином змінити ситуацію як усередині країни, так і навколо Ізраїлю. Ізраїль зараз буде балансувати між сильними гравцями», - каже Бізяєв.

Політолог додав, що Ізраїль більше не буде розглядати одну країну як свого стратегічного партнера. За його словами, подальша доля цієї країни залежить від того, якою буде карта Близького Сходу. Експерт вважає, що якщо США дадуть Британії на аутсорсинг ситуацію на Близькому Сході, то нічим хорошим для Ізраїлю це не закінчиться.

«Спливуть всі старі болячки. Голландські висоти, палестинська автономія, ситуація з ІДІЛом, всі незрозумілі речі, які ми зараз спостерігаємо в Іраку, проблема Іранської атомної програми - там цілий каскад проблем. Зараз такий час настає, що сама по собі країна, навіть якщо ти такий гегемон як США, вже одна не потягне нічого. Настає час ситуативних союзів - великих чи маленьких. Але без цього нікуди і ніяк», - впевнений Бізяєв.

Другим проблемним моментом політолог зазначив відсталість мислення еліт. Він пояснив, що фактично і в Ізраїлі, і в Україні правлять ті еліти, що правили протягом останніх 25 років, які вже не відповідають викликам часу.

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