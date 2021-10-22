Политолог Руслан Бизяев предположил, какой будет политика Израиля в ближайшем будущем и рассказал, что может негативным образом повлиять на развитие этого государства.

Об этом он рассказал в эфире программы «Развилка».

«Сейчас Израиль переживает очень тяжелый период, связанный с тем, что фактически был произведен переворот, и к власти пришло правительство Беннета, которое хочет кардинальным образом поменять ситуацию как внутри страны, так и вокруг Израиля. Израиль сейчас будет балансировать между сильными игроками», - говорит Бизяев.

Политолог добавил, что Израиль больше не будет рассматривать одну страну как своего стратегического партнера. По его словам, дальнейшая судьба этой страны зависит от того, какая будет карта Ближнего Востока. Эксперт считает, что если США дадут Британии на аутсорсинг ситуацию на Ближнем Востоке, то ничем хорошим для Израиля это не закончится.

«Всплывут все старые болячки. Голландские высоты, палестинская автономия, ситуация с ИГИЛом, все непонятки, которые мы сейчас наблюдаем в Ираке, проблема Иранской атомной программы – там целый каскад проблем. Сейчас такое время наступает, что сама по себе страна, даже если ты такой гегемон как США уже одна не потянет ничего. Наступает время ситуативных союзов – больших или маленьких. Но без этого никуда и никак», - уверен Бизяев.

Вторым проблемным моментом политолог отметил косность мышления элит. Он объяснил, что фактически и в Израиле, и в Украине правят те элиты, что правили на протяжении последних 25 лет, которые уже не отвечают вызовам времени.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал о следующем поколении политиков.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал о дисбалансе в украинской системе власти.