Дипломат Вадим Трюхан рассказал о том, какие выводы, по его мнению, следует сделать из событий, которые произошли в мировой политике после ухода Соединённых Штатов из Афганистана.

Своё мнение он высказал в программе Алексея Толкачёва «Толковый разговор».

«Байден заявил, что США возвращаются на международную арену, но оказалось, что это не так. Сейчас их представители ездят в Украину, Грузию, Румынию, говорят о Черноморском регионе, заверяют: мы с вами… Но на самом деле вернуться на мировую арену не удалось. СССР был для США тем врагом, который заставлял их мобилизоваться. Американская экономика и американское общество были вынуждены развиваться бурными темпами. А затем у американцев уже не было такого врага, и Россия им быть не может – она фактически с начала 1990-х годов так и не поднялась с колен», - говорит дипломат.

Но сейчас, по его словам, ситуация меняется.

«США, избрав Китай врагом номер один, получают шанс на перезагрузку государственной машины. Я считаю, что это первый мудрый шаг американского политикума, хотя сам по себе и недостаточный. Нужно выбрать сильнейшего, объявить его своим врагом, и в процессе противостояния с ним начать мобилизовать свои силы и модернизировать свою страну», - считает Вадим Трюхан.

Как сообщает Politeka, ранее он назвал Крымскую платформу дипломатическим успехом Украины.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Трюхана, война на Донбассе нужна России только для того, чтобы отвлечь внимание мира от крымской проблемы.