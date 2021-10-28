Заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук заявила, что прямое народовластие – важно для Украины и нужно законодательно ввести механизмы его регулирования.

Об этом она рассказала в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По мнению гости программы, общественность должна иметь возможность принимать решения на местном уровне. Если нет, подчеркивает она, то нельзя говорить и о готовности украинцев принимать решения на общенациональных выборах. «И на выборах 2019 года нам обещали обеспечить отработанный механизм прямого народовластия», - напоминает Ставнийчук.

Тем не менее, говорит юрист, декларации ни к чему не привели, все закончилось законом о референдуме, согласно которому для его проведения обязательно нужна инициатива власти. То есть, констатирует она, это искажение демократических механизмов.

Ставнийчук напоминает, что спикер Верховной Рады Стефанчук уже подал закон о местном референдуме на экспертизу Венецианской комиссии. Но в прошлом месяце, подчеркивает эксперт, еще Разумков обвинялся в том, что он так же поступил с законопроектом об олигархах. «В том и в другом случае речь идет о законопроектах, которые еще не были приняты. Так что здесь действуют двойные стандарты», - рассуждает гостя программы.

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