Руководитель общественной организации «Go Local» Игорь Комендо назвал ключевые ошибки молодых предпринимателей при заполнении заявок на гранты.
Об этом он рассказал в программе Tiger News с ведущим Петром Охотиным.
По словам гостя программы, актуальность грантов резко возрастает, как правило, во время кризиса. «Бизнес начинает искать новые возможности для развития и гранты – это один из мировых европейских инструментов, которые начинают использовать», - констатирует он. К тому же, добавляет Комендо, у украинских предпринимателей и бизнесменов есть много возможностей для развития своего бизнеса.
Тем не менее, отмечает гость программы, предприниматели часто допускают определенные ошибки, готовя свои проекты. И одна из самых распространенных, рассказывает он, – это недостаточная проработка условий и критериев участия. То есть, объясняет Комендо, украинские предприниматели могут не обратить внимание на определенные моменты, не доработать заявку своего проекта по теме.
С другой стороны, говорит он, есть украинские ресурсы с грантовыми возможностями, где можно все четко промониторить. «Конечно, есть несколько системных грантодателей, которые постоянно на рынок публикуют возможности, то есть можно следить за отдельными донорами», - отмечает Комендо.
Как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках: "Вечная память"
Остановилось сердце народного артиста Украины, детали несчастья: "Маэстро, вечный покой"
Ольга Харлан поразила Дикусара личным подарком и не прогадала: "Я видела, как он загорелся"
Судья "Мастер Шеф" Мартыновская показала подросшую дочь, редкое фото: "Девчонки, вы красотки"
Изгнанный из "Холостячки" Роман Свечкоренко разразился злобной тирадой: "Мне до одного места..."
Как объясняет эксперт, предприниматель видит возможность и начинает с анализа условий участия, размеров, дедлайнов, формата подачи заявки, если все подходит – они начинают заниматься заявкой и бюджетом проекта.
Как сообщала Politeka, Комендо рассказал о финансировании из международных фондов.
Также Politeka писала о том, что Крутыбич проанализировал перспективы развития земельного рынка.