Руководитель общественной организации «Go Local» Игорь Комендо назвал ключевые ошибки молодых предпринимателей при заполнении заявок на гранты.

Об этом он рассказал в программе Tiger News с ведущим Петром Охотиным.

По словам гостя программы, актуальность грантов резко возрастает, как правило, во время кризиса. «Бизнес начинает искать новые возможности для развития и гранты – это один из мировых европейских инструментов, которые начинают использовать», - констатирует он. К тому же, добавляет Комендо, у украинских предпринимателей и бизнесменов есть много возможностей для развития своего бизнеса.

Тем не менее, отмечает гость программы, предприниматели часто допускают определенные ошибки, готовя свои проекты. И одна из самых распространенных, рассказывает он, – это недостаточная проработка условий и критериев участия. То есть, объясняет Комендо, украинские предприниматели могут не обратить внимание на определенные моменты, не доработать заявку своего проекта по теме.

С другой стороны, говорит он, есть украинские ресурсы с грантовыми возможностями, где можно все четко промониторить. «Конечно, есть несколько системных грантодателей, которые постоянно на рынок публикуют возможности, то есть можно следить за отдельными донорами», - отмечает Комендо.

Как объясняет эксперт, предприниматель видит возможность и начинает с анализа условий участия, размеров, дедлайнов, формата подачи заявки, если все подходит – они начинают заниматься заявкой и бюджетом проекта.

Как сообщала Politeka, Комендо рассказал о финансировании из международных фондов.

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