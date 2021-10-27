Незалежний експерт аграрного ринку Олексій Крутибіч проаналізував перспективи розвитку земельного ринку та аграрної галузі в Україні.

Про це він розповів у програмі «Романенко. Бесіди» з шеф-редактором Юрієм Романенком.

За словами гостя програми, зараз домовитися про купівлю-продаж землі насправді просто, але ось пройти всі етапи оформлення угоди – ні, зокрема, потрібен і штат співробітників. «За час, який працює цей закон, фактично 10 угод про землю ми оформили і все», - зазначає Крутибіч.

Як він каже, після відкриття ринку землі не всі відразу кинулися продавати землю. Експерт зауважує, що когось на цей крок змусило піти саме життя, наприклад, через потребу оплатити лікування чи навчання, але не більше.

З іншого боку, каже Крутибіч, є проблеми і з покупцями землі. «Як не дивно, великі компанії не хочуть купувати землю. Їх влаштовує платити оренду і працювати. Вони наступають тим, що піднімають орендну плату, щоб збільшити свій банк землі. А ось такі як ми зацікавлені в придбанні землі», - розповідає гість програми.

Щодо аграрного бізнесу в Україні він каже так: він складається із трьох шарів – це великі агрохолдинги, великий аграрний бізнес і аграрні підприємства, що мають банк землі до 10 тисяч. Водночас Крутибіч запевняє, що аграрний бізнес існуватиме завжди з огляду на те, що харчування – природна потреба людини. «Тому аграрний бізнес буде може видозмінюватися, розвиватися, трансформуватися, але продукти харчування потрібні будуть завжди», - підкреслює експерт.

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