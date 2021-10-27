Независимый эксперт аграрного рынка Алексей Крутыбич проанализировал перспективы развития земельного рынка и аграрной отрасли в Украине.

Об этом он рассказал в программе «Романенко. Беседы» с шеф-редактором Юрием Романенко.

По словам гостя программы, сейчас договориться о купле-продаже земли действительно просто, но вот пройти все этапы оформления сделки – нет, в частности, нужен и штат сотрудников. «За время, которое работает этот закон, фактически 10 сделок о земле мы оформили и все», - отмечает Крутыбич.

Как он говорит, после открытия рынка земли не все сразу бросились продавать землю. Эксперт отмечает, что кого-то на этот шаг заставила пойти сама жизнь, например, из-за необходимости оплатить лечение или обучение, но не больше.

С другой стороны, говорит Крутыбич, есть проблемы с покупателями земли. «Как ни странно, крупные холдинги не хотят покупать землю. Их устраивает платить аренду и работать. Они наступают тем, что поднимают арендную плату, чтобы увеличить свой банк земли. А вот такие как мы заинтересованы в приобретении земли», - рассказывает гость программы.

Что касается аграрного бизнеса в Украине, он говорит так: он состоит из трех слоев – это крупные агрохолдинги, крупный аграрный бизнес и аграрные предприятия, имеющие банк земли до 10 тысяч. В то же время Крутыбич уверяет, что аграрный бизнес будет существовать всегда, учитывая, что питание – естественная потребность человека. «Поэтому аграрный бизнес будет может видоизменяться, развиваться, трансформироваться, но продукты питания нужны будут всегда», - подчеркивает эксперт.

Как сообщала Politeka, Павловский заявил, что Украина стала источником дешевых природных и трудовых ресурсов.

Также Politeka писала о том, что Головин рассказал, что произойдет со страной, если вся земля будет скуплена и сконцентрирована в одних руках.