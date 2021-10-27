Депутат Киевсовета Андрей Задерейко прокомментировал возможность принятия Генплана столицы при этой каденции городских властей и обосновал необходимость принятия этого документа.

Об этом он рассказал в интервью изданию Kyiv.Press.

Депутат выразил сомнения в том, что при этой каденции будет принят Генплан Киева, поскольку при прошлой каденции попытки принять документ предпринимались чуть ли не ежемесячно. Он добавил, что Генплан – это фиксация всего, что уже есть в столице.

«А сначала нужно разработать стратегию развития Киева. Проблема в том, что при такой хаотичной застройке Киева уже сейчас передвигаться по городу сложно. Еще 5-7 лет город выдержит. Но с каждым годом ситуация будет ухудшаться», - считает Задерейко.

Он объяснил, что автомобилей и застроек будет становиться все больше, будет расти плотность населения, а инфраструктура города при этом не развивается. По словам депутата, можно много размышлять, почему до сих пор не принят Генплан и не разработана стратегия развития Киева, но результатом этого становятся недострои, неразвитая инфраструктура и стагнация проблем столицы. По мнению Задерейко, любое руководство города должно быть заинтересовано в том, чтобы развивать его и оставить после себя положительную репутацию.

Депутат считает, что для решения проблем столицы нужно ставить требование о предоставлении субвенций из Госбюджета, поскольку Киев перечисляет туда 60% НДФЛ, в то время как другие города – 40%.

«Наши налоги забирают в центральный бюджет, не оставляя Киеву ничего на развитие. Все понимают, что у нас несправедливо забирают больше денег в центральный бюджет, которые могли бы пойти на ремонт устаревших сетей, развитие общественного транспорта, ЖКХ, строительство школ и садов», - отметил Задерейко.

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