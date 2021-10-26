Футуролог Алексей Толкачев объяснил, зачем Украине необходим безусловный основной доход, который, по его мнению, мы должны внедрить первыми в мире и осуществить мировую революцию.

Об этом он рассказал в своем блоге «Толчок».

Эксперт объяснил собственный подход к безусловному основному доходу и мотивации, в которых он заключается: дать человеку деньги не потому, что его попросту нечем занять, а дать деньги, чтоб освободить его от нужды и страха перед завтрашним днем и чтоб человек опять стал свободным к творчеству, самореализации и самоактуализации.

«Я более чем уверен, что только освобождение человека от материального страха может привести к появлению действительно психически и морально свободной личности. Безусловный основной доход,внедрённыйв Украине, может быть чем-то совершенно уникальнымдля всего мира. Мы можем быть первыми, кто полностью изменит всю социальную структуру.Но что важно отметить, безусловный основной доход отнюдь не будет вести к паразитированию и безработице. К безработице приводит пособие по безработице, когда человек получает деньги «на шару» и понимает, что как только он пойдет работать, он потеряет их», - рассказал Толкачев.

По его словам, безусловный основной доход – это нечто иное. Футуролог объяснил, что, получая такую материальную гарантию, человекбудет понимать, что у него уже есть базовые деньги, но он захочет быть полезным и себя как-то проявить. По мнению эксперта, такой человек пойдет работать,даже чтобы просто приходить утром в коллектив и пить кофе, и не потеряет при этом безусловный основной доход.

«Когда люди будут материально свободны, они начнут выбирать работу по душе – по своему таланту, признанию, интересу. И это будет еще одна революция, которую может осуществитьУкраина в мире», - уверен Толкачев.

Ранее Politeka публиковала слова Алексея Толкачёва о глобальной системе маркетинга.

Также Politeka сообщала, что Алексей Толкачев отметил, что если мы будем строить цивилизацию человеколюбия, то нам нужна дружеская любовь между людьми.