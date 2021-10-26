Сегодня в Киеве под Офисом Генерального прокурора Украины прошла акция Нацкорпуса, главная цель которой – заставить назначить мэру Кременной в Луганской области Владимиру Струку справедливое наказание.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального Корпуса.

На сайте рассказывается, что Нацкорпус передал Ирине Венедиктовой, генпрокурору Украины, обращение с требованием сообщить Владимиру Струку о подозрении в уголовных производствах против него. «Фамилия Струк – это плевок в лицо всем, кто проливал кровь за Украину», - утверждает Михаил Карабут, представитель Луганской ячейки Нацкорпуса.

«Струк чувствует себя в Кременной царем и Богом», – констатирует Карабут.

На пикете руководитель центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин также отметил, что Украина знает немало случаев, когда местные власти и правоохранители оказывали оккупантам поддержку в виде оружия, а политики – в виде финансов.

Тем не менее, подчеркивает националист, за это все никому отвечать не пришлось и, прежде всего, из-за отсутствия соответствующего законодательства.

«Здесь бы очень помог закон о борьбе с коллаборантами, зарегистрированный в Верховной раде еще весной. Его формировали эксперты, ветераны, народные депутаты, но на сегодняшний день власть его игнорирует», - утверждает Жорин.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус призвал харьковчан 31 октября прийти и проголосовать на выборах мэра.

Также Politeka писала о том, что 25 октября ночью неизвестные подожгли спортивный зал «Авангард» ветеранов «Азова» в Днепре.