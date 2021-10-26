Певец, продюсер и ведущий Геннадий Витер (Gena VITER) в программе «Карабас.LIVE» с ведущим Вячеславом Матюхиным рассказал о том, как проходили съемки его нового клипа#больше30.

В нем принимали участие известные украинские исполнители.

«Не только Мила – Олька Цыбульская была, Настя Приходько, что очень даже неплохо. На цвет и вкус – полное разнообразие. Мы, как в магазине, на полках расставили все самое лучшее», - рассказывает он.

Вопреки ожиданиям, в съемках не приняла участие представительница Украины на «Детском Евровидении 2015» Анна Тринчер.

«Анька Тринчер не была, потому что в этот момент была в отъезде. Но она записала видеообращение, так же как и Наталья Могилевская, которая говорит: «Ген, только никому не говори, что там происходило». На самом деле есть что рассказать! Но я не могу, я ж все-таки мужчина. А вот девочки, конечно, могут своими прекрасными языками и ртами рассказать очень много подробностей,чем мы занимаемся, когда остаемся один на один. На самом деле – просто творчеством», - отмечает Витер.

Он напомнил, что имеет театральное образование, работал в театре и знает не понаслышке о тонкостях общения со зрителем.

«Слезы у зрителя вызвать намного проще, чем заставить его улыбнуться. Ты можешь быть просто плохим комиком, ты можешь быть артистом, который думает, что он сейчас шутку выпалит и она зайдет – а она вообще никак не работает. Вызвать улыбку и положительное настроение, и заставить людей поверить в твою историю намного сложней. Поэтому все должно быть искренне», - считает Витер.

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