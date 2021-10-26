Депутат Верховной Рады Василий Мокан прокомментировал ситуацию в Украине с отопительным сезоном и тарифами на отопление до конца нынешнего осенне-зимнего периода.

Его мнение прозвучало в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Вся оппозиция старается использовать тарифную тему ради получения политических дивидендов. С другой стороны, ситуация и в самом деле достаточно сложная. Я не думаю, что этот отопительный сезон пройдёт так легко, как многие утверждают. Есть проблемы и с углём, и с ценой на газ. Причём эта цена высока не только для Украины, она бьёт рекорды по всему миру – таких цен не было десятилетиями. Не лучше обстоит дело и с электричеством. Не исключена ситуация, когда Украине придётся закупать электроэнергию за рубежом», - допускает депутат.

Однако он выразил уверенность, что государство сделает всё, что от него зависит, чтобы люди не мёрзли.

«Я уверен, что сейчас не повторится ситуация конца 1990-х и начала 2000-х годов, когда целые города оставались без отопления и без электричества. Но понадобится вести строгую экономию, потому что тех запасов, которые у нас есть, не хватит на полный отопительный сезон при холодной зиме», - предупреждает Василий Мокан.

Как сообщает Politeka, ранее он призвал радии борьбы коррупцией минимизировать связь государства и граждан в предоставлении услуг.

Также Politeka сообщала, что Мокан назвал идею Крымской платформы «очень правильной».