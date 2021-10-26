Участие в выборах мэра Харькова, которые пройдут 31 октября, примут десять кандидатов.

Представители Нацкорпуса сообщили, что в выборах мэра Харькова также примет участие Константин Немичев, руководитель Харьковской организации Национального Корпуса и представитель патриотических сил.Об этом они рассказали на своем официальном сайте.

Как сообщается на сайте, Немичев идет на выборы мэра Харькова в качестве представителя патриотических кругов.

Также в выборах примут участие следующие кандидаты в алфавитном порядке:

1. Величков Виктор Николаевич;

2. Добкин Михаил Маркович;

3. Маринин Дмитрий Алексеевич;

4. Мустафаева Алина Ельмановна;

5. Немичев Константин Витальевич;

6. Плетнев Владимир Васильевич;

7. Ряполов Сергей Анатольевич;

8. Скорик Александр Алексеевич;

9. Терехов Игорь Александрович;

10. Ярославский Денис Игоревич;

Также в публикации подчеркивается, что от голоса каждого харьковчанина зависит будущее города, и Нацкорпус готов защищать эти голоса.

Следовательно, заключают представители Нацкорпуса, все, что требуется от общественности – это прийти на участок и сделать свой выбор.

https://t.me/nationalcorps/10114

Как сообщала Politeka, Нацкорпус проведет акцию против мэра Кременной.

Также Politeka писала о том, что 25 октября ночью неизвестные подожгли спортивный зал «Авангард».