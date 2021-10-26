Участие в выборах мэра Харькова, которые пройдут 31 октября, примут десять кандидатов.
Представители Нацкорпуса сообщили, что в выборах мэра Харькова также примет участие Константин Немичев, руководитель Харьковской организации Национального Корпуса и представитель патриотических сил.Об этом они рассказали на своем официальном сайте.
Как сообщается на сайте, Немичев идет на выборы мэра Харькова в качестве представителя патриотических кругов.
Также в выборах примут участие следующие кандидаты в алфавитном порядке:
1. Величков Виктор Николаевич;
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2. Добкин Михаил Маркович;
3. Маринин Дмитрий Алексеевич;
4. Мустафаева Алина Ельмановна;
5. Немичев Константин Витальевич;
6. Плетнев Владимир Васильевич;
7. Ряполов Сергей Анатольевич;
8. Скорик Александр Алексеевич;
9. Терехов Игорь Александрович;
10. Ярославский Денис Игоревич;
Также в публикации подчеркивается, что от голоса каждого харьковчанина зависит будущее города, и Нацкорпус готов защищать эти голоса.
Следовательно, заключают представители Нацкорпуса, все, что требуется от общественности – это прийти на участок и сделать свой выбор.
https://t.me/nationalcorps/10114
Как сообщала Politeka, Нацкорпус проведет акцию против мэра Кременной.
Также Politeka писала о том, что 25 октября ночью неизвестные подожгли спортивный зал «Авангард».