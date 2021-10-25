Нацкорпус сообщил, что 26 октября в 11:30 под стенами Офиса Генпрокурора в Киеве начнется акция протеста против мэра Кременной Луганской области Владимира Струка.
Об этом сообщается на официальном сайте Национального Корпуса.
Как замечает руководитель центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин в своем Telegram, в некоторых украинских городах до сих пор к власти попадают сепаратисты и коллаборанты и это происходит несмотря на то, что страна уже восьмой год в состоянии войны.
«Мы неоднократно поднимали вопрос антиукраинской деятельности Владимира Струка», - подчеркивает националист.
Представители Нацкорпусу убеждены, что за свои действия Струк должен сидеть за решеткой, а не в кресле мэра Кременной.
Нацкорпус сообщает, что против Струка уже возбудили два уголовных производства № 22014130000000074 от 07.06.2014 по ч. 2 ст. 110 УК Украины и № 22019000000000179 от 14.06.2019 по ч. 1 ст. 109 УК Украины по подозрению в финансовых действиях, направленных на свержение конституционного строя в государстве, и в посягательстве на территориальную целостность Украины.
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Тем не менее, констатируют представители Нацкорпуса, в 2020 году Струк стал мэром Кременной. А затем они заявляют о своем требовании Ирине Венедіктовій, генеральному прокурору Украины: согласно своих должностных обязанностей вручить Струку подозрения по всем ранее названными статьями, а также принять все необходимые меры для завершения досудебного расследования и передачи материалов в суд в соответствии с порядком, определенным законодательством.
Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил, что мэр Кременной держит медведя на своей частной пивоварни.
Также Politeka писала о том, что Нацкорпус рассказал, как проходят соревнования «Сильная Нация. Юношеская лига».