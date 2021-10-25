Политический аналитик и социолог Антон Малеев рассказал, как сместилось электоральное ядро президента Украины Владимира Зеленского и кто его сейчас поддерживает.

Об этом он сказал в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой.

“Надо понимать, что электоральное ядро Зеленского уже сместилось. Если раньше еще до местных выборов, а именно на парламентских, вся электоральная сила Зеленского сводилась к агломерации городов от Харькова к Запорожью, Днепру и к Одессе, то на данный момент его все больше сносит на Запад. Все больше сносит в Ивано-Франковскую область. И там у него рейтинги, во всяком случае по последним большим опросам, которые действительно разрешают заглянуть вглубь областей, зашкаливают”, - сказал Антон Малеев.

Он отметил, что при этом в тех городах, которые раньше активно поддерживали президента, рейтинги снизились.

“Это создает появление там нового лидера, который, во-первых, отнимет у него достаточное количество голосов. И многие предполагают, что этим лидером вполне способен стать господин Разумков”, - добавил Малеев.

По его словам, Украина исторически поделена на 4 электоральные зоны, то есть Западную, Центральную, Юго-Восточную и крайне-Восточную. Каждая из этих зон всегда поддерживала своего кандидата.

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