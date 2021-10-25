Доктор политических наук Игорь Петренко рассказал, что закон о деолигархизации не достаточно хорошо выписан с юридической точки зрения.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«В законе о деолигархизации есть очень много неточностей и слабо прописаны четкие процедуры. Например, с процедурой выявления контактов, какой контакт сюда подходит? Но они написали, что это еще и телефонный разговор, возможно даже переписка почтой и так далее. А контакт допустим в одном помещении? Они говорят, что только там, где это не публичное выступление и где нет камеры, тогда это нужно все декларировать. Но здесь существует масса нюансов», - сообщил он.

Петренко сказал, что не понятно, как будут вести расчет активов и их высчитывать, чтобы подпадало под 89 миллионов долларов как минимум - это тоже не прописано. А СНБО не может принимать подзаконные нормативно-правовые акты, это все должно происходить через указ президента, подчеркнул он, потому что это не правительственная структура и не министерство. Есть момент, который касается конфликта интересов, подтвердил он, если кто-то из СНБО не задекларирует контакт с олигархом, который может произойти в момент каких-то встреч или заседаний то, как с этим быть?

«Есть вопрос с апелляцией, потому что там сказано, что олигарх может приходить и доносить свою позицию или присылать уполномоченного человека. А если он не согласен с решением СНБО, то не понятно, к кому он будет апеллировать, чтобы снять этот вопрос. Поэтому такие юридические неточности могут приводить к тому, что закон об олигархах может использоваться как-то не так. И, к сожалению, это стандартный подход, потому что у нас, наверное, ни один закон не выписан настолько, чтобы быть безукоризненным», - резюмировал он.

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