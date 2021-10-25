Политический аналитик из Израиля Соломон Манн рассказал, как с уходом с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель укрепились позиции Франции в Европейском Союзе.

Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

По его словам, именно эта страна играет первую скрипку.

«В Евросоюзе Германию держат на вторых ролях. На первых ролях Франция – второе по силе экономики государство в Европе. Фактически так же, как и Германия, отчасти донор, несмотря на то, что она получает от Германии большую часть силы. Но эта сила идет через промышленность, франко-германские предприятия, которые находятся на территории Франции. Эта сила экономики держит Францию во главе Европы», - говорит он.

Франция стоит во главе Европы и в различных экономических институтах. В Советах директоров европейских фондов, таких как Европейский банк реконструкции и развития, и многих других крупных банковских фондах, главенствуют французы.

«Франция закрепила за собой это главенство, поскольку она все-таки вошла в антигерманскую коалицию. И вместе с ними победа пришла, и они разделили победу с Соединенными Штатами и Великобританией. Поэтому Франция сейчас главенствует в Европе. Франция фактически помогла открыть половину британских финансовых институтов в Германии, и Германия тоже не в накладе. И они так находят общий язык: Франция руководит, Германия подчиняется», - отмечает аналитик.

Кормит большинство стран Европы Германия.

«Европейский мир, который хотела построить Ангела Меркель, сейчас абсолютно неважен. Ее желание построить что-либо уже ушло. Она уходящий политик, и фактически когда она уходит, оставляет политику в руках Франции. Соизмеримого с ней политика в Германии нет», - заключает Манн.

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