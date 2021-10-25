Политический аналитик из Израиля Соломон Манн рассказал о том, какую политику в новых для Европейского Союза условиях будет проводить Великобритания.
Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».
Вопреки ожиданиям многих политиков, ее ключевым месседжем по-прежнему будет брексит.
«Великобритания убедительно выиграла внутри своей страны брексит. Народ хочет этого, и они этого будут придерживаться. Вернуть ситуацию назад, я думаю, уже невозможно. Кто бы ни пришел в Британии к власти, вернуть это будет крайне трудно, и я думаю, что даже и невозможно. Хотя сегодня, наверное, такого слова как «невозможно» уже нет, но крайне маловероятно. Мы видим сейчас, что, несмотря на разные проблемы, в Великобритании уровень доверия к консерваторам держится исключительно на брексит. То есть к самим консерваторам никакого доверия нет, но народ поддерживает брексит, и поэтому поддерживает их», - отмечает он.
На самом деле Великобритания, конечно, хочет жить отдельно.
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«Они сформировали сегодня с Соединенными Штатами и с Австралией определенный англо-саксонский союз, который будет заниматься политикой и экономикой. А этот союз готовил не нынешний состав правительства Соединенных Штатов, а правительство Трампа. Это его мысль, его идея. Соединенные Штаты вообще не хотели допускать брексит. Но, поскольку он уже случился и им понятно, что переиграть невозможно, они решили использовать Великобританию как средство давления на Европу, для того чтобы вернуть позиции для Соединенных Штатов. Чтобы США могли, как прежде, диктовать Европе условия», - говорит аналитик.
По его мнению то, чем занимается сегодня Великобритания – это подряды от Соединенных Штатов: «США им дают определенный заказ сделать то-то и то-то за нас, и они это делают и получают за это определенную выгоду».
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