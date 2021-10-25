Политолог Михаил Чаплыга рассказал, что власть прививает нам ощущение того, что мы преступники, потому что нам удается выжить, несмотря на высокие налоги.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«500 долларов вы ещё можете где-то по белому заработать и отдать 40% налога, ну и где-то ещё 500 вам надо намутить: получить в конверте, не заплатить где-то налоги, просто чтобы выжить и покушать. А вам говорят: «Вы все выжили, значит, вы все преступники, потому что вы не могли выжить: чтобы выжить надо 1000, а вы показали 500», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, государство прививает своей политикой ощущение того, что украинцы – это преступники, потому что смогли заработать теневые деньги и не заплатить налоги, чтобы выжить.

«Государство делает нас преступниками за то, что мы хотим жить. Если вы выжили биологически, то значит, что вы автоматически преступник, потому что по-другому вы выжить не могли», - подчеркнул Чаплыга.

По мнению политолога, власть оправдывает свои офшорные счета тем, что они такие же, как и мы, преступники, но масштаб то разный.

«Нам внушают, что мы все страна преступников: «если преступник во власти, то это хорошо, а чтобы быть во власти, надо быть мега-преступником». Если ты преступник на 100 гривен, то ты не можешь быть во власти, ты должен быть преступником на 40 млн баксов», - сказал Чаплыга.

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