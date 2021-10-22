Представник Вільної профспілки залізничників України Максим Москалець розповів, яким чином вони висловили свій протест проти робочих умов на «Укрзалізниці».
Про це розповів у програмі Михайла Чаплиги «Скажи-ка, дядя».
«Це не перша акція, ще в 1992, 2017 і 2018 роках було проведено подібне. У цьому році ми провели акцію «Робота по інструкції» або так званий «італійський страйк», - зазначив Москалець.
За словами представника профспілки, «італійський страйк» це бездоганне виконання всіх посадових інструкцій. Як зазначив Москалець, наприклад, машиніст має дуже великий перелік обов'язків.
«Машиністу, щоб отримати заробітну місячну плату Сергія Лещенка треба відпрацювати 2 роки. Сьогодні їхав і по дорозі бачив, як на нашому депо горів локомотив, і його гасили. Цей локомотив не так давно був нами заактивований, що він несе загрозу», - підкреслив Москалець.
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Як зазначив експерт, у відповідь на це керівництво «Укрзалізниці» нічого не зробило.
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