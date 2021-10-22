Представитель Свободного профсоюза железнодорожников Украины Максим Москалец рассказал, каким образом они выразили свой протест против рабочих условий на «Укрзализныце».

Об этом рассказал в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя».

«Это не первая акция, ещё в 1992, 2017 и 2018 годах было проведено подобное. В этом году мы провели акцию «Работа по инструкции» или так называемый «итальянский страйк», - отметил Москалец.

По словам представителя профсоюза, «итальянский страйк» это безупречное выполнение всех должностных инструкций. Как отметил Москалец, например, машинист имеет очень большой перечень обязанностей.

«Машинисту, чтобы получить заработную месячную плату Сергея Лещенко надо отработать 2 года. Сегодня ехал и по дороге видел, как на нашем депо горел локомотив, и его тушили. Этот локомотив не так давно был нами заактирован, что он несет угрозу», - подчеркнул Москалец.

Как отметил эксперт, в ответ на это руководство «Укрзализныци» ничего не предприняло.

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