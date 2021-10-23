Политический эксперт Тарас Загородний рассказал об обучении в Украине и дал советы об его улучшении.

Гость поделился мыслями в программе «А как на самом деле?» на одноименном канале. Эксперт начал с вопроса об обучении в дистанционном формате.

«У нас достаточно мобильно и оперативно сделали. Да, качество падает, но лучше что-то, чем отсутствие вообще. Более глобальный вопрос — какое должно быть образование? Какие методы должны быть, что нужно обучать, а что нет, какая специализация. Второй вопрос — а нужно ли такое количество информации держать в голове? Раньше не было ни интернета, ни таких замечательных учебников. Сейчас не надо держать столько информации в голове, потому что знания очень быстро устаревают. Лучше обучать ребенка обучаемости, чтобы уметь найти эту информацию. Тут уже другие навыки нужны, не надо учить кучу терминов. Сейчас другое время, все очень быстро меняется», - прокомментировал Тарас Загородний.

Также эксперт рассказал о новых методах обучения.

«Другие методики обучения, сейчас языки можно выучить совершенно по-другому. Например, английский язык на примере живой речи сериала. Сейчас, когда все глобализировано, ты можешь найти сверстника на другом конце мира, который разговаривает на английском. Тут вопрос образования, не устарело ли оно».

Напомним, Politeka писала о возможной дистанционке с 25 октября.

Также Politeka публиковала разговор о перспективах для молодежи в Украине.



