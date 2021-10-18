Президент фестивалю музики та креативної економіки «Нова хвиля» Юлія Кацьянова розповіла, що Україна дуже багата на талановитих і креативних людей, яким треба давати дорогу і допомагати розвиватися в масштабах держави.

Про це вона розповіла у новій програмі «Головне» на каналі «MY.UA» з блогером Катериною Павловою.

«Наша країна – вона особлива. У цьому є частка патріотизму, але у нас є основний момент, що наша країна може робити дуже багато. І Україна може бути дуже конкурентоспроможною в багатьох галузях і якраз це може бути і креативна економіка. Але, на жаль, є різні фактори, які заважають це зробити. Тому створюючи проєкти, ми зможемо залишити «золоті» мізки в Україні», - сказала вона.

Кацьянова вважає, що люди, які залишаться в Україні, зможуть створити тут виробництва і нехай вони вносять лепту в бюджет нашої країни, ніж в бюджет інших країн як це зараз відбувається. Вона впевнена, що платформи з креативного навчання повинні надаватися зі шкільної лави і це повинно прийматися на державному рівні. Тому що в Україні маса людей, які сповнені ідей, вважає вона, які миттєво готові реагувати на запити часу.

«Особливо потрібно займатися новим поколінням, тому що ті діти, які зараз підростають, говорять про те, що хочуть вчитися в інших країнах. Тому ми повинні створювати для молоді перспективи в Україні і це дуже важливо, щоб вони залишалися тут. І талановитих дітей, які генерують ідеями, потрібно підтримувати і підштовхувати. У наших людей повинна бути впевненість в тому, що вони творять і створюють на території України, яка їх підтримує і їм допомагає. І хочеться, щоб люди пишалися тим, що вони родом з України», - резюмувала вона.

Як повідомляла Politeka, Кацьянова розповідала, що багатьом інвесторам і закордонним партнерам дуже цікаві українські мізки.

Також Politeka повідомляла, що Беленюк розповів, як держава допомагає українським спортсменам.