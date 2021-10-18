Президент фестиваля музыки и креативной экономики «Нова хвиля» Юлия Кацьянова рассказала, что Украина очень богата на талантливых и креативных людей, которым надо давать дорогу и помогать развиваться в масштабах государства.

Об этом она рассказала в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Наша страна – она особенная. В этом есть доля патриотизма, но у нас есть основной момент, что наша страна может делать очень многое. И Украина может быть очень конкурентоспособной во многих отраслях и как раз это может быть и креативная экономика. Но, к сожалению, есть разные факторы, которые мешают это сделать. Поэтому, создавая проекты, мы сможем оставить «золотые» мозги в Украине», - сказала она.

Кацьянова считает, что люди, которые останутся в Украине, сумеют создать здесь производства и пускай они вносят лепту в бюджет нашей страны, чем в бюджет других стран как это сейчас происходит. Она уверена, что платформы по креативному обучению должны предоставляться со школьной скамьи и это должно приниматься на государственном уровне. Потому что в Украине масса людей, которые полны идей, считает она, которые мгновенно готовы реагировать на запросы времени.

«Особенно нужно заниматься новым поколением, потому что те дети, которые сейчас подрастают, говорят о том, что хотят учиться в других странах. Поэтому мы должны создавать для молодежи перспективы в Украине и это очень важно, чтобы они оставались здесь. И талантливых детей, которые генерируют идеями, нужно поддерживать и подталкивать. У наших людей должна быть уверенность в том, что они творят и создают на территории Украины, которая их поддерживает и им помогает. И хочется, чтобы люди гордились тем, что они родом из Украины», - резюмировала она.

Как сообщала Politeka, Кацьянова рассказывала, что многим инвесторам и зарубежным партнерам очень интересны украинские мозги.

Также Politeka сообщала, что Беленюк рассказал, как государство помогает украинским спортсменам.