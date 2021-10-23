Политолог Михаил Чаплыга рассказал, сильно ли ударит по Украине отсутствие газа в газовых хранилищах, а также объяснил, как работает газотранспортная система.

Об этом он рассказал в программе «Суть событий» на канале «Знай.ua».

«Когда нам нужно будет купить газ, то мы должны будем остановить реверс, а если мы останавливаем реверс, чтобы закупить 4 млрд кубов, то тот, который мы отбирали, автоматически теряется. Чтобы взять 4 млрд, мы должны потерять 10 млрд кубометров газа», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, газ не может в газотранспортной системе одновременно идти в две стороны, поэтому при закупке 4 млрд кубов мы 10 потеряем, которые собирали, отбирая от транзита в Европу.

«90% промышленности Украины остановится уже, потому что они не могут заплатить эту цену. 90% промышленности – это рабочие места. Рабочих мест у нас не будет, потому что работать будет нечем», - сказал Чаплыга.

Как отметил политолог, повышение цен на газ приведет к подорожанию продуктов питания. По словам эксперта, если из-за отсутствия отопления начнут закрываться школы и детские садики, то многим взрослым людям придётся оставаться дома с детьми, что повлияет на их заработок.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга объяснил, почему нельзя сломать систему.

Также Politeka публиковала слова Максима Москальца: Сегодня ехал и по дороге видел, как на нашем депо горел локомотив.



