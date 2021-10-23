Представитель Свободного профсоюза железнодорожников Украины Максим Москалец назвал требования профсоюза железнодорожников к высшему руководству «Укрзализныци» и объяснил, в каком состоянии она сейчас находится.

Об этом он рассказал в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя» .

Прежде всего гость программы отмечает, что «Укрзализныця» сегодня в чрезвычайно плохом состоянии. В этом он обвиняет людей, которые руководили ею с 2014 года: профессионалами он их назвать не может. «Довели ее до краха», - констатирует Москалец.

Следовательно, рассказывает он, профсоюз выставил высшему руководству «Укрзализныци» три требования. «Мы требовали: зарплата, достойные условия труда, хотя бы безопасные, и убрать непрофессионалов от управления железной дороги», - говорит гость программы.

К тому же, добавляет представитель профсоюза, рабочие условия на «Укрзализныце» далеки от норм и доходит до того, что там просто работать опасно. Также он выдвигает претензии по зарплате: с 2014 года заработная плата железнодорожников остается той же, хотя согласно отраслевому соглашению она должна увеличиваться ежегодно на 25%.

Все эти требования, говорит Москалец, профсоюз отправил руководству «Укрзализныци» в июле одним письмом. «Будем принимать какие-то меры, потому что члены наблюдательного совета никаким образом не хотят выполнять наше отраслевое соглашение», - подчеркивает гость программы.

Как сообщала Politeka, Москалец рассказал, как они выразили свой протест против рабочих условий на «Укрзализныце» .