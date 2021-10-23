Политический эксперт и экономический обозреватель Светлана Кушнир рассказала о том, почему по её мнению тотальный локдаун в Украине в ближайшее время введён не будет.

Её слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» .

«Ещё 15 числа треть страны должна была уйти в красную зону – но в некоторых областях идут выборы. Впрочем, Херсонская область первой в стране «покраснела», но выборы там не отменили. Ввести полный локдаун мешают политические мотивы. К тому же часть местных советов из-за нехватки финансирования от МОЗ оказались в долгу перед медиками – сейчас этот долг составляет примерно один миллиард 300 миллионов гривен. И отправлять эти деньги на места никто не собирается. Говорить о красной зоне в Киеве можно, такие заявления не беспочвенны. К тому же этой весной Киев пережил местный локдаун», - напоминает эксперт.

По её словам, столица тогда прошла через то, что сейчас предстоит каждому региону Украины.

«Кабмин не хочет вводить тотальный локдаун, потому что тогда придётся платить компенсации. Тогда будет нужно что-то делать с малым и средним бизнесом. Тогда придётся брать на себя ответственность, а у нас центральная власть в последнее время привыкла её сбрасывать», - говорит Светлана Кушнир.

Как сообщает Politeka, ранее она прокомментировала оффшорный скандал в Чили .