Экстрасенс Розалия Романова рассказала о секретах нумерологии и как с помощью цифр можно улучшить или ухудшить свою внутреннюю энергию.

Об этом она рассказала в своем новом блоге на YouTube.

«Цифра ноль в какой-то момент усиливает энергию, а в какой-то момент может ее приглушить, как бы закрыть этот интуитивный канал. Но если правильно научиться этим пользоваться, можно сказать, что все те, у кого есть двойка в дате рождения, у них есть такой пультик от управления своей жизнью и иногда жизнью других людей», - рассказала она.

Романова сказала, что ваша задача – научиться пользоваться этой функцией и даже если у вас есть ноль, вы будете сами решать, где вы будете усиливать свою интуицию, а где наоборот закроетесь от своих людей. Двойка – это интуиция и здесь же у нас творчество, харизма, когда человек привлекательный, симпатичный и рядом с ним хочется находиться.

«Двойка – это и чувство юмора, и все способности, которые связаны с презентацией себя, причем даже презентацией себя без слов. Если человек зашёл и как оранжевое прекрасное солнышко светится и всем хочется с ним общаться – это излучение двойки, правильное хорошее и теплое. Пользуйтесь своими двойками, если вам что-то кажется, то это не так. Если вы чего-то хотите, то идите навстречу своим желаниям и тогда ваша жизнь будет идти гораздо более гармонично», - резюмировала она.

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