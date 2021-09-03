Яким буде президентство Володимира Зеленського наступних пів року? Це питання астролог, нумеролог і психолог Розалія Романова поставила картам таро і розповіла у програмі «Головне» на каналі «MY.UA» з блогером Катериною Павловою , що вони відповіли.

Міркуючи над питанням, яким буде наступне піврічне правління Зеленського, експерт зробила розклад таро на чотири карти, найбільш звичний у її практиці. Як вона пояснює, такий розклад дає загальну відповідь, а кожна карта розповідає про домінантні думки та емоції президента, його поведінку в загальній ситуації і наслідки його вчинків для держави.

Далі Романова коментує, що означає кожна з карт. «Перша карта вийшла дуже авторитетна, вона називається «жрець», але її образ це якраз президент, Папа Римський, тобто президент в голові думає про себе як про президента і це добре», - пояснює астролог. Водночас вона зауважує, що зараз карта лежить на столі рівно, але до цього крутилася. «Тобто президент упевнений у собі і вважає, що він все правильно робить і веде нас туди, куди потрібно, але те, що карта крутилася, говорить про те, що його хитає з боку у бік», - міркує гостя програми.

Вона розповідає, що про душу і серце Зеленського випала карта «імператор», загалом президентська, але вона перевернута. Як пояснює Романова, президент переконує себе у своїх силах і правильності дій, але насправді відчуває невпевненість. За її словами, його душа буквально плаче.

Наступна карта, зазначає експерт, говорить про те, що президент демонструє. У розкладі Романової це карта «маг» і, як вона пояснює, він має і гроші, і інструменти для захисту – тобто все і ситуація загалом буде покращуватися, навіть попри плач душі.

І останньою у розкладі нумеролога випала перевернута карта «нового шляху», вона розповідає про результат дій Зеленського.

Також нумеролог звернула увагу на дату народження президента Зеленського і зауважує, що він маніфестор, яких у світі всього 2%. «Вони бачать картину світу і йдуть куди потрібно», - підкреслює Романова.

Як повідомляла Politeka, Романова розповіла про прогнози для України на картах таро .