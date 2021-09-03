Каким будет президентство Владимира Зеленского следующих полгода? Этот вопрос астролог, нумеролог и психолог Розалия Романова поставила картам таро и рассказала в программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой , что они ответили.

Размышляя над вопросом, каким будет следующее полугодовое правления Зеленского, эксперт сделала расклад таро на четыре карты, наиболее привычный в ее практике. Как она объясняет, такой расклад дает общий ответ, а каждая карта рассказывает о доминантных мыслях и эмоциях президента, его поведении в общей ситуации и последствиях его поступков для государства.

Далее Романова комментирует, что означает каждая из карт. «Первая карта вышла очень авторитетная, она называется «жрец», но ее образ это как раз президент, Папа Римский, то есть президент в голове думает о себе как о президенте и это хорошо», - объясняет астролог. В то же время она отмечает, что сейчас карта лежит на столе ровно, но до этого крутилась. «То есть президент уверен в себе и считает, что он все правильно делает и ведет нас туда, куда нужно, но то, что карта крутилась, говорит о том, что его шатает из стороны в сторону», - рассуждает гостя программы.

Она рассказывает, что о душе и сердце Зеленского выпала карта «император», в общем президентская, но она перевернута. Как объясняет Романова, президент убеждает себя в своих силах и правильности действий, но на самом деле чувствует неуверенность. По ее словам, его душа буквально плачет.

Следующая карта, отмечает эксперт, говорит о том, что президент демонстрирует. В расписании Романовой это карта «маг» и, как она объясняет, он имеет и деньги, и инструменты для защиты - то есть все и ситуация в целом будет улучшаться, даже несмотря плач души.

И последней в расписании нумеролога выпала перевернутая карта «нового пути», она рассказывает о результате действий Зеленского.

Также нумеролог обратила внимание на дату рождения президента Зеленского и замечает, что он манифестор, которых в мире всего 2%. «Они видят картину мира и идут куда нужно», - подчеркивает Романова.

Как сообщала Politeka, Романова рассказала о прогнозах для Украины на картах таро .