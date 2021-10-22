Политический аналитик и социолог Антон Малеев поразмыслил о том, могут ли современные события в мире закончиться началом ядерной войны в ближайшее время.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

Как рассказывает социолог, существует даже мировая оценка времени, которое остается до начала ядерной войны и апокалипсиса. «В одном из американских университетов целая группа ученых считает риски, насколько близко мы находимся к ядерной войне», - сообщает он.

По словам Малеева, эта оценка отображается на часах и вот три года назад эти часы показывали 10 секунд до ядерной войны. Он отмечает, что такого показателя не было с момента кубинского кризиса, когда часы показывали 2 минуты до ядерной войны. «Это означает, что есть очень много неоднозначных факторов в геополитике. И такие государства как Россия, Китай, Пакистан и Северная Корея на самом деле в любой момент могут инициировать ядерную войну», - рассуждает аналитик.

С другой стороны, отмечает он, не нужно забывать о принципиальности демократических стран, что также является важным фактором. В частности, объясняет Малеев, демократические страны не позволят доходить до крайности и начинать ядерную войну, то есть они скорее пойдут на умиротворение врага и определенные жертвы.

Тем не менее, говорит Малеев, ядерная война - это все равно крайняя мера даже для тоталитарных государств, а потому на этот шаг они пойдут только в том случае, если другого выхода не будет.

Как сообщала Politeka, Малеев рассказал, может ли угрожать миру ядерная война из-за конфликта НАТО с РФ.

Также Politeka писала о том, что Костенко рассказал, когда началась история ядерного разоружения Украины.