Американский ученый-конституционалист, профессор права Университета Индианы Дэвид Уильямс заявил, что во власти, как и на рынке, значительно лучше, когда происходит конкуренция между различными ветвями, чем когда сохраняется монополия.

Об этом он рассказал в программе «Конституционная кухня» с Геннадием Друзенко.

Как объясняет ученый, различные ветви власти могут конкурировать между собой, а могут и уравновешивать работу друг друга, держа ее на должном уровне. «Иногда речь идет о конкуренции, а иногда речь идет просто об уравновешивании», - подчеркивает он.

В то же время Уильямс отмечает, что любая конкуренция должна быть здоровой, а не разрушительной по своей природе. А для этого, объясняет он, нужно установить четкие ограничения и границы между сферами деятельности субъектов. Профессор акцентирует на том, что в этом плане как раз таки важна конституция.

Кроме этого, он предупреждает об опасности чрезмерной концентрации власти: тогда президенту не говорят правды, он слышит лишь то, что хочет, а со временем и вовсе перестает прислушиваться к любому. Это, подчеркивает Уильямс, представляет угрозу стабильности государства. «Поэтому наряду должны быть люди, к которым надо прислушиваться, чтобы говорили, когда ты что-то делаешь неправильно, чтобы не наделать каких-то глупостей», - подчеркивает ученый.

Также гость программы одобрительно отзывается о том, что украинцы не боятся ссориться, спорить, ведь это те вещи, которые критически важны для конституционной деятельности. В то же время он отмечает, что такие споры в принципе невозможны там, где конституция позволяет абсолютную концентрацию власти.

Как сообщала Politeka, Уильямс рассказал, что ключевым моментом в жизни украинцев является система сдержек и противовесов.

Также Politeka писала о том, что Уильямс объяснил, что президента избирает народ и поэтому он думает о себе как о главе и руководителе.