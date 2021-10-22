Футуролог Алексей Толкачёв рассказал больше о проблемах компании Facebook, развитии TikTok и устаревании Youtube.

Алексей Толкачёв поделился информацией в программе «А как на самом деле?» на одноименном канале с ведущей Мирославой Бобровской. Сначала речь зашла о смене названия Facebook.

«Это логично, потому что Facebook достиг определенного предела своей ниши. Они накопили очень много негатива в отношении себя. И в отношении непрозрачных алгоритмов, и сбоев с безопасностью, и утечкой big data. И последнее падение Facebook показало, что они превратились в монстра, который монополизировал слишком много сфер», - поделился футуролог.

Дальше Толкачёв изложил мысли касательно развития TikTok.

«Есть вероятность, что они оптимизируют свои алгоритмы, чтобы вычислить вашу личность и предлагать, что интересно вам. Это путь гормональной зависимости. Мы заходим в TikTok посмотреть «А что следующее?». Это уже любопытство. Когда я посмотрел на TikTok, понял, что это образ будущего информационного агентства. Он буквально вывел в промышленный формат человеческий алгоритм переключения каналов. Люди эти новости в кликабельном формате просто потребляют в неописуемом объеме. Такой формат информационных агентств может прострелить в ближайший год-полтора», - говорит Алексей Толкачёв.

Вместе с этим, футуролог объяснил, почему TikTok может заменить YouTube.

«Я предполагаю, что он может быть вытеснен TikTok’ом. Потому что формат YouTube, длинных видео уже не весьма эффективен. YouTube до сих пор предлагает горизонтальный формат, а люди все больше и больше переходят на смартфоны. Я знаю, что определенные музыканты в США снимали вертикальные клипы, не предназначенные для горизонтальной трансляции», - резюмировал он.

Ранее Politeka публиковала слова Алексея Толкачёва о глобальной системе маркетинга.

Также Politeka приводила слова Толкачёва об экономике в государстве.