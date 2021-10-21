Олег Стариков, эксперт по вопросам обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке, поделился мыслями касательно войны на территории Украины и важности дипломатии в современном мире.

Свои комментарии гость дал в программе«А как на самом деле?» на одноименном канале с ведущей Мирославой Бобровской. Прежде всего эксперт сделал прогноз касательно войныс РФ.

«Я как человек, который чуть-чуть понимает систему, не вижу, что Украина станет серой зоной. Это та территория, на которой воюют большие страны. Войн, как Вторая мировая, уже не будет. Сейчас воюют диверсионно-разведывательными группами, тактическими группами. Военная составляющая где-то на пятом месте, раньше идёт информационная, дипломатическая, экономическая», - заявил Стариков.

После этого Стариков подчеркнул важность дипломатии в стране.

«Кто такие дипломаты? Вот все переругались, никто друг с другом не разговаривает, готовятся к войне. Выходят переговорщики, заходят в комнату и начинают вести переговоры. Так вот, лучше плохие переговоры, чем хорошая война. Потому что военные действия принесут большие утраты. Я думаю, мы это не допустим, народ Украины этого не допустит», - сказал эксперт.

И напоследок Олег Стариков рассказал, почему армия страны должна быть сильной.

«Дело в том, что англичане помогают нам в возрождении военно-морских сил. Потому что, чем сильнее армия, тем мира больше. Никто из сильных мира сего не отщипнет от нас кусочки».

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