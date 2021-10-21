Политический аналитик Максим Маньковский рассмотрел вопрос о том, может ли ожидать Украину в ближайшее время очередной Майдан, и какими обстоятельствами это обусловлено.

Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Третий Майдан – это только чьи-то желания, которые пытаются выдать за действительность. Когда люди начинают говорить о революции, это в первую очередь означает желание захвата власти. Я участвовал в обоих Майданах и знаю, как происходят эти процессы. Поэтому мне смешно, когда люди, далёкие от подобных вещей, начинают прогнозировать близкую революцию. Сейчас Майдан невозможен, но это не значит, что он будет невозможен через год или два – так далеко заглянуть нельзя. Тем более что от нынешней власти можно ожидать всего что угодно», - считает гость программы.

При этом он напомнил о 2013 годе, когда количественные изменения перешли в качественные, причём подтолкнула к этому обычная рабочая поездка премьер-министра Азарова в Россию.

«Предсказать Революцию Достоинства было невозможно ещё за неделю или две до её начала. Было желание, были мысли, но не было революционного духа. А потом вышел пост Мустафы Найема – и начался Майдан», - рассказывает Максим Маньковский.

Как сообщает Politeka, ранее политтехнолог Юрий Подорожный указал на причины обоих Майданов.

Также Politeka сообщала, что бывший депутат Верховной Рады Олесь Доний рассказал о различиях между этими Майданами, а также Революцией на граните.