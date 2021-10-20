Председатель Украинского Союза ветеранов Афганистана, генерал-лейтенант Сергей Червонопиский прокомментировал результаты акции протеста ветеранов под Офисом президента и рассказал, когда планируется рассмотрение вопроса об отставке министров по требованию участников протеста.

Об этом он рассказал в программе «Politeka online» .

Червонопиский объяснил, что они требуют увольнения четырех министров – здравоохранения, социальной политики, культуры и информационной политики и министра по делам ветеранов, которые абсолютно не заботятся о медицинском и социальном обеспечении ветеранов и не способствуют созданию позитивного образа защитников страны.

По словам генерала, власть пошла на диалог с протестующими, но конкретных дедлайнов принятия каких-либо решений они пока что не получили.

«Мы делаем конкретные шаги по усилению своей деятельности. Мы инициировали и уже фактически создали Федерацию ветеранских организаций. При полном сохранении своей идентичности мы делаем объединение со всеми ветеранами всех войн, всех силовых структур с ветеранами АТО. Потому что, к сожалению, эти ребята настолько раздроблены, их надо учить и учить. А это наши дети, наши братья, мы просто обязаны им передать то, что мы наработали – наш опыт, наши достижения», - рассказал Червонопиский.

Он отметил, что на акции протеста ветеранов присутствовали не только ветераны Афганистана, но и участники боевых действий на Востоке Украины. По словам генерала, ветеранам удалось установить контакт с представителями власти и уже на этой неделе должно будет состояться заседание Кабинета министров, на котором будут рассматривать вопрос отставки министров.

«В понедельник мы будем участвовать в оформлении распоряжения президента, поручения по данному мероприятию. Мы будем бороться за пункты этого поручения. Если этого не будет – поверьте, мы не постесняемся, мы можем прийти в гости к этим министрам. И будем лично с ними общаться», - заявил Червонопиский.

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