Политтехнолог Юрий Подорожний заявил, что каждый новый украинский президент на самом деле лелеет мечту, что вступление Украины в Евросоюз состоится именно при его каденции.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

По словам эксперта, Украина хочет вступить в ЕС так же, как и многие другие страны. Но в то же время, объясняет он, каждый украинский президент, несмотря на свои мечты, понимает, что воплотить их в обозримом будущем не удастся. «К сожалению, лидеры Евросоюза на сегодня не готовы обсуждать вступление Украины в их международное сообщество», - констатирует Подорожний.

В то же время он подчеркивает важность саммитов между Украиной и ЕС, ведь это - прежде всего проявление стремлений самих европейцев. То есть, объясняет политтехнолог, это показывает, что Украина возле Европы, она на ее пороге и в ней заинтересованы. Подорожний добавляет, что решения на таких саммитах могут приниматься, а могут и нет, но смысл в них есть все равно.

В частности, в пример гость программы приводит решение о свободном небе для Украины с ЕС, которое приняли на этом саммите. «По крайней мере в практическом измерении для каждого украинского гражданина это будет плюс. Я не могу сказать, что это будет плюс для наших авиакомпаний, потому что им сейчас придется конкурировать с крупными серьезными компаниями более жестко», - рассуждает он. Как объясняет Подорожний, украинские авиакомпании не получат почти никаких преференций от государства, но для граждан это решение все равно выгодное.

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Тем не менее, говорит он, о вступлении в Евросоюз пока речь не идет. «Хотя бы потому, что нас очень много, сорок миллионов лиц придут», - подчеркивает политтехнолог. Он объясняет, что в случае вступления Украины в ЕС украинцем будет едва ли не каждый 12-ый европеец.

Как сообщала Politeka, Подорожний рассказал, имеет ли наш президент царские амбиции.

Также Politeka писала о том, что Подорожний рассказал, почему оффшоры это плохо.