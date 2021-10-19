Политтехнолог Петр Охотин высказался по поводу информации, согласно которой Офис президента занимается отбеливанием репутации бандитов и олигархов за большие деньги.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

В пример подобной ситуации Охотин приводит случай с 90-х. Как он рассказывает, тогда абитуриенты КНУ или других престижных университетов платили взятки определенному человеку, что якобы обеспечивал им поступление. Если же абитуриент так и не поступал, добавляет эксперт, свои деньги он получал обратно. «Но и у него не было никаких связей, просто многие абитуриенты поступали благодаря собственным знаниям и способностям. Здесь работает такой же принцип», - объясняет гость программы.

Так же, говорит он, сейчас в Украине полно мошенников, которые действуют якобы от имени Офиса президента, хоть связей с ним не имеют. «Да, конечно, слухи возникли не на пустом месте. Ситуация такова: сейчас президент объявил войну уголовникам и олигархам, и очень многие этим недовольны», - рассуждает Охотин.

По мнению политтехнолога, все дело в политических оппонентах действующего президента внутри страны и в определенных внешних факторах. «Сейчас много желающих проплатить вбросы, которые порочат имя президента», - замечает он.

В частности, эксперт рассказывает о Telegram-субкультуре, где поиски виновного никогда не заканчиваются успешно, ведь есть масса каналов без владельцев, анонимных, с привязкой к малазийским номерам, которые пишут все, что хотят. «Потом информацию подхватывают другие каналы, и она даже может попасть в топовые СМИ», - говорит гость программы.

Поэтому, заключает Охотин, вообще не стоит доверять каждому, кто хочет нажиться на простых людях.

Как сообщала Politeka, Охотин рассмотрел проблему ботоферм в нашей стране.

Также Politeka писала о том, что Охотин рассказал, что в скоро фракция «Слуг народа», Разумков и его сторонники начнут выносить сор из избы.