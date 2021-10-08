Політтехнолог Петро Охотін розповів, що в найближчі кілька днів і фракція "Слуг народу", і Дмитро Разумков, і його прихильники, почнуть виносити сміття з хати.

Про це він сказав в ефірі "Романенко Бесіди" з Юрієм Романенком.

"Треба почекати 2-3 дні і кожна з квартир, тобто команда Разумкова, команда “Слуг” винесе стільки сміття з хати, що нам навіть не треба буде робити ніяких гіпотез. Тобто, я думаю, що там Дмитро як людина думаюча, амбітна, і це добре, вирішив зіграти у власну політичну кар'єру. Я думаю, що деякі люди з числа тих, кого ми називаємо олігархами, могли зробити йому дуже приємну пропозицію пограти у власну гру", - сказав Петро Охотін.

Він зазначив, що крісло спікера стало новим майданчиком для Дмитра Разумкова.

"Я вже бачу кілька сил, які дуже його хочуть. Прямо не можуть. Це ОПЗЖ, яка дуже нервує, що втрачає свою нішу, їм треба якась молода кров. По-друге, вчора на одному з ефірів представник депутатської групи "Довіра" дуже вже кліпав двома очима і двома вухами за те, що вони не проти Разумкова бачити своїм лідером", - додав Охотін.

Як повідомляла Politeka, Максим Ялі оцінив перспективи Разумкова.

Також Politeka повідомляла, що Роман Грищук заявив про Разумкова, що він хороший спікер, проводжали оплесками.