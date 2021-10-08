Политтехнолог Петр Охотин рассказал, что в ближайшие несколько дней и фракция “Слуг народа”, и Дмитрий Разумков, и его сторонники, начнут выносить сор из избы.

Об этом он сказал в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко.

“Надо подождать 2-3 дняи каждая из квартир, то есть команда Разумкова, команда “Слуг” вынесет столько сора из избы, что нам даже не надо будет делать никаких гипотез. То есть, я думаю, что там Дмитрий как человек думающий, амбитный, и это хорошо, решил сыграть в собственную политическую карьеру. Я думаю, что некоторые люди из числа тех, кого мы называем олигархами, могли сделать ему очень приятное предложение поиграть в собственную игру”, - сказал Петр Охотин.

Он отметил, что кресло спикера стало новой площадкой для Дмитрия Разумкова.

“Я уже вижу несколько сил, которые очень его хотят. Прямо не могут. Это ОПЗЖ, которое очень нервничает, что теряет свою нишу, им надо какая-то молодая кровь. Во-вторых, вчера на одном из эфиров представитель депутатской группы “Довира” очень уж моргал двумя глазами и двумя ушами за то, что они не прочь Разумкова видеть своим лидером”, - добавил Охотин.

Как сообщала Politeka, Максим Яли оценил перспективы Разумкова.

Также Politeka сообщала, что Роман Грищук заявил о Разумкове, что он хороший спикер, провожали аплодисментами.