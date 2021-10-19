Политолог-международник Максим Яли высказался по поводу статьи бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, опубликованной в «Коммерсанте» и посвященной критике руководства Украины, а также поразмыслил над целью этой публикации.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Как напоминает политолог, бывший президент России, дважды премьер и сегодняшний заместитель главы СНБО Дмитрий Медведев опубликовал в «Коммерсанте» статью, где объясняет, что встреча российского и украинского президентов не имеет никакого смысла. Кроме этого, добавляет он, в статье речь шла о критике Крымской платформы и звучали тезисы о «сюзеренах» руководства Украины.

Прежде всего эксперт обращает внимание на момент публикации статьи - это был день, когда Виктория Нуланд приехала в Москву, Путин поговорил по телефону с Меркель и Макроном. Ведущий отмечает, что на сайте Елисейского дворца уже тогда сообщили о договоренности с президентом РФ провести встречу министров иностранных дел стран Нормандской четверки в период до 2-3 недель.

Тем не менее, говорит Яли, эта статья интересна как раз таки с другой стороны. «Не так интересно содержание статьи, там как раз ничего нового не сказано по сравнению со статьей Путина, как ее стилистика, в которой Медведев позволил себе высказать «без купюр» отношение Кремля к Зеленскому и украинскому политическому классу в целом», - объясняет он.

То есть, заключает эксперт, главная цель этой статьи - показать, что Москва ждет, когда Зеленский покается и пойдет на все предложенные ему условия по Донбассу. «Чтобы публично унизить и дать сигнал тем избирателям, которые за него голосовали и поддерживают налаживание отношений с Россией. Неважно на каких условиях. И чтобы лишний раз продемонстрировать уверенность в своих силах на фоне энергетического кризиса в ЕС», - подчеркивает Яли.

По его мнению, много роли играет постоянный рост котировок на газ в Европе. К тому же, добавляет ведущий, цены в ЕС на газ будут такими же высокими еще несколько месяцев, если верить прогнозам аналитиков. «Что будет губительно для украинской промышленности, продукция которой становится абсолютно неконкурентной на мировом рынке», - подчеркивает эксперт.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал о сложной ситуации в украинской промышленности и экономике, связанной с энергетическим кризисом в Европе.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал, какую повестку дня для встречи с Зеленским предлагает Россия.



